女星歐陽妮妮是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽娜娜、歐陽娣娣，從小就特別受關注，近年在演藝圈發展順遂，擁有一大票粉絲。感情方面，她與男星張書豪傳了緋聞4年，卻始終沒有認愛，近日兩人爆出即將結婚，還被拍到同框雙方家人。

前陣子，張書豪的好友張捷跟夏如芝舉辦婚禮時，擔任伴郎的他與歐陽妮妮一同前往祝福，感染到小倆口的喜悅。此外，歐陽妮妮與張書豪也被拍到穩定同居中，雙方家長互動也相當積極。

據《鏡週刊》報導，父親節當天，歐陽妮妮與張書豪及張書豪的家人一同在咖啡店用餐，大家互動熱絡、有說有笑，在這個重大的節日裡歐陽妮妮能與男友的家長見面，足以見得她深受對方家人的喜愛。

事實上，歐陽妮妮與張書豪合作拍戲不久，就與各自的對象分手，如火如荼地熱戀，歐陽妮妮還常常出現在張家。一位非常了解歐陽妮妮的友人曾經如此形容：「她一談起戀愛來喔…根本就是愛到六親不認！」如今傳出感情穩定，可能論及婚嫁的喜訊，令外界相當祝福。