第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行，藍、綠兩大陣營力爭國會席次過半，被視為深綠選區的台北市第二選區（南士林、大同），民進黨派出台北市議員王世堅對決同為北市議員的游淑慧。針對日前《美麗島電子報》董事長吳子嘉稱游淑慧會贏一事，王世堅昨（5）則拿出內部民調打臉。

吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》提到，美麗島的群組中，有一個好朋友在討論民進黨艱困選區，並提到游淑慧會贏，吳子嘉對此直呼嚇一跳，並認為王世堅這咖很難打，是深綠鐵盤。

對此，王世堅昨日接受《三立新聞網》訪問時提到，民進黨中央黨部8月中所做的民調顯示，他跟游淑慧支持度為53.7%比23.3%。王世堅認為，選舉要一步一步來，檢視自己在選民心中的地位跟支持度，而他以戒慎恐懼態度面對選戰，因此一直不願對外大張旗鼓宣揚。

王世堅強調，吳子嘉有評論的自由跟權力，但不能昧於事實、偏離事實太多，若以私下的群組就說他會輸，顯然欺負他不太熟悉智慧型手機。