金管會統計，外資8月淨匯出約58.09億美元，其中一般外資淨匯出約58.13億美元、陸資則淨匯入約0.043美元。不過，累計前8月外資仍淨匯入達約138.31億美元（約新台幣4405億元），累計淨匯入金額維持2298.47億美元高檔。

而外資8月賣超台股1237.48億元，為去年9月以來近11月大量，其中對上市股票賣超1012.15億元、上櫃股票賣超225.33億元。累計前8月外資仍買超台股，但金額收斂至913.21億元，其中上市股票買超收斂至1452.38億元、上櫃股票賣超擴大至539.17億元。

據證期局統計，近12年外資單月淨匯出金額前五大紀錄，依序為2020年3月103.96億美元、2011年8月79.4億美元、2022年3月68.9億美元、2019年8月64.87億美元，以及2023年8月58.09億美元。

金管會證期局主秘尚光琪分析， 8月台股下跌達511點或2.98％，主要受科技類股漲多修正，加上美國聯準會在全球央行年會釋出偏保守政策態度，以及中國大陸發生房地產危機等，3大因素導致外資8月擴大淨匯出及賣超台股力道。

儘管外資8月賣超台股力道擴大，但尚光琪強調，今年前8月全球股市普揚，台股在科技股供應鏈帶動下，整體外資累計仍呈淨匯入138.3億美元、且累計仍買超台股913.21億元，顯示外資投資台股仍具一定信心。