邁科致力於先進高效能散熱元件及散熱模組之開發及生產業務，為PC、NB、伺服器、網通產品、車用自動化駕駛系統等散熱系統完整解決方案，隨著5G、物聯網、AI的技術逐步成熟與應用範圍逐漸擴大，資料傳輸越快速，資料量也愈龐大，伺服器運算需求亦逐年增加，且智慧型手機效能不斷提高，5G晶片功耗熱需求提升，在處理資料端的伺服器與終端的手機，散熱需求皆因資料量增加與晶片技術提升而變大；車載亦逐步採用省電、高效能的LED車頭燈，使散熱模組規格不斷提高，才得以滿足車廠客戶對於散熱與穩定性的基本要求，這些都使得散熱模組產業前景看好。

邁科8月合併營收為1.44億元，月增9.41%、年增19.73%，為歷年同月新高，累計前8月合併營收為10.47億元，年減9.89%。

根據研調機構Digitimes Research指出，隨庫存調整步入尾聲，加上Intel、AMD伺服器CPU新平台於2H23放量等因素的帶動下，全球伺服器市場在2024年將可望成長4.9%。

再者，電子競技在許多國家已是被認定的新興運動，根據荷蘭數據分析公司Newzoo最新數據報告顯示，預估全球電競市場的總收入到2025年將會達到18.6億美元，電競帶動的商機與新科技發展契機，已邁入高速成長階段，而因電競產業而產生大量的運算資料及數據，隨之而來所需的散熱需求也快速增加。

展望未來，由於PC、NB在明年將進入新冠疫情爆發後的三年換機潮，且明年市場若推出AI電腦，在效能提升狀況下，散熱需求勢必同步增加，加上新產品部分，車用產品也是邁科發展重點之一，公司開發用於ADAS的散熱產品，涵蓋範圍包括傳統燃油車與電動車，除主要亞系客戶外，也同步與多家車廠積極洽談中，今年第四季可望開始小量出貨，預期明年逐步放量出貨，貢獻營收。

邁科表示，由於網通與伺服器客戶庫存調整逐漸進入尾聲，市場樂觀看待明年需求回溫，帶動拉貨需求增加，下半年營運審慎樂觀。