一名女子表示，和朋友討論同樣一句話怎麼說會比較禮貌，她舉2個例子，包括「讓我思考一下好嗎？」、「嗯……讓我想一想」，朋友認為前者讓人聽起來很不悅，她好奇網友的想法，多數人認為第一句以「好嗎？」結尾的句子，反問他人給人不耐煩的感覺，但也有人說仍要看說話的語氣而定。

原PO近日於PTT女人板指出，很多人習慣會說「讓我思考一下好嗎？」、「嗯……讓我想一想」等，朋友認為前者較沒禮貌，她覺得沒這麼嚴重，問網友想法。

貼文上線後，網友一致認為「好嗎？」結尾的句子聽起來很不耐煩，「『好嗎』感覺不耐煩」、「『好嗎』感覺不耐煩＋1」、「別加『好嗎』」、「反問的語氣感覺會讓人看了比較不開心」、「『讓我思考一下』，這樣講就夠了」、「反問『好嗎』 感覺不耐煩」。

但也有人說講話還是要看口氣，「要聽口氣吧！不然這2句沒什麼差別吧」、「文字無法表達任何情緒」、「語言本來就要看語氣跟情境啊」、「文字沒有溫暖，這樣問沒有意義」、「打字跟口說真的差很多，不要花時間糾結這些好嗎？」