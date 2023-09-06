大陸民運人士王丹遭指控9年前邀約李姓男子赴美國，卻在飯店內對李男強抱、強吻，意圖不軌，事後李男控告王丹涉嫌強制性交未遂。台灣高檢署審酌王丹的住居所位於桃園市，已將本案移轉管轄至桃園地檢署偵辦。桃檢今(6)日證實，本案已分「他字案」，將王丹列被告偵辦。據了解，檢方近日將傳喚王丹說明。

李男指控，他和王丹在2014年初認識，後續幾次聚會中王丹提及接下來要前往美國，邀約他前往，但王丹竟在美國的飯店內，從他身後用力抱住他強吻，甚至將他推到床上，意圖解開他衣物性侵，他嚇得急喊剛動完手術，王丹才罷手。

事後王丹回應無此事，李男6月4日舉行記者會公布細節，拿出王丹在美國的私人住所及內部擺設的多張照片佐證、並要求王丹須於6月6日前在社群軟體公開回應並道歉，否則提告。

李男在記者會上說，他沒想過會被一位前輩、名人，甚至是政治明星做出這樣的事，當時僅19歲的他非常震驚與害怕，情緒一直等到返台後才有辦法宣洩，雖然早就希望公開向大眾說出此事，但因為過去身心狀況不夠穩定，擔心無法接受輿論壓力，故沒有辦法公開，但相關證據一直都有好好保存。

李男6月7日到台北地檢署控告王丹。當天李男向媒體表示，王丹為人師表，不應做出這樣的事，他只希望把過往遭遇說出來，他沒有想到自己會站上法庭要求王丹道歉。

北檢分案偵辦2個多月後，因考量王丹住居所在桃園，因此在8月間向台灣高檢署聲請將本案移轉管轄至桃園地檢署偵辦。桃檢今證實已收到案卷資料，並依法分案處理中。

對此，王丹曾在臉書回應，「接下來就是坦誠面對司法檢視，我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」。