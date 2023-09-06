盛達集團積極拓展儲能案場業務，並以代操及維運為後續儲能事業發展重點之一，盛達旗下盛齊綠能自8月至年底可望再完工案場規模達40MW，2023年全年累計完工案場將達55MW，盛達表示，目前在手訂單含建置案場已超過100MW，於第3季前總計潛在規模達上看160MW以上。

在代操部分，盛達集團目前手上台電交易平台代操規模達20MW，而20MW dReg雲林案場完工也將加入代操業務，代操年底總計可達40MW，也就是今年代操占完工案場的比重約為過半，若以第3季前總計潛在規模達上看160MW以上、5成代操比重預估，盛達未來潛在代操規模可望上看80MW起跳；盛達表示，代操及維運可增加中長期營收規模、並創造更多經常性收入。

盛達在今年3月與中美晶(5483)攜手，雙方合作將聚焦國內光加儲的市場，未來可望切入中美晶電廠EPC業務，以及提供儲能建置、維運技術，另一方面，盛達也將切入充電樁市場，去年底投資國內GROWATT代理商晉好能源，GROWATT生產逆變器也有充電樁產品，盛達將透過晉好與旗下盛益切入充電樁、家用儲能。

盛達今年上半年稅後盈餘為1372萬元，每股盈餘為0.13元，其中第2季稅後盈餘為3164萬元，年成長367%，單季每股盈餘為0.28元，累計前7月合併營收為10.15億元，年增77.67%，盛達預估，第3季營運可望優於第2季。