騰輝電子-KY自結8月合併營收為4.3億元，月增1%，年增9.37%，累計前8月合併營收32.6億元，年減17%。

騰輝電子-KY表示，疫後航太復甦商機及全球各國大幅提高國防安全預算，近期接到各種防空飛彈系統/飛行器及無人機相關應用訂單，軍工航天材料需求增長，動能並預計延續很多年，車用散熱材料8月在歐洲長假期間亦能大幅成長，致整體營運表現持續增長，月集團營收及軍工產品銷售/車用散熱產品業績雙雙創今年度新高。

近年公司加強產品研發，陸續推出如，多種不同特性(散熱/高速/超強結合力)的純膠片、更完善的鐵氟龍體系產品(DK3.0-10.0)、專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達、高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單，並且在以色列、歐洲、北美等區域取得終端OEM大廠認證，未來隨著產品創新與升級應用的不斷導入市場，毛利與獲利均能夠隨之水漲船高。

全球各國都陸續訂定碳中和或淨零排放目標，各行各業均在積極響應減碳目標，尤為支持汽車產業綠色發展，大陸為了響應達到「雙碳」目標，提升綠色低碳水準，新能源車滲透率將逐步提高，並陸續釋出一系列促銷汽車政策措施的推出，車用電子市場未來發展持續看俏，騰輝-KY耕耘車用領域多年，除持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展，也仍持續在技術及應用上推進，有望擴大未來營運動能，加之軍工、航天應用產品陸續取得全球大型公司新的型號應用，因此持續不斷成長之中，將持續為獲利的重大貢獻。

騰輝電子-KY表示，全球布局及致力少量多樣、特殊材料的獨特發展模式，將帶領公司獲利與質量產生大幅的躍進，並可與同行進行更大的區隔，在傳統產品市場供過於求的市況下，可望創造更多獲利與市場機會。