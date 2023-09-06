雖然大陸消費市場寒氣逼人，智慧型手機銷售低迷，但非蘋智慧手機訂單從4G逐漸延伸至5G，持續為宏捷科第3季及第4季營運挹注動能，宏捷科8月合併營收攀升至2.66億元，月增14.55%，年增34.1%，為110年2月以來單月新高，累計前8月合併營收為13.66億元，年減14.76%。

就各產品來看，宏捷科表示，目前仍是以智慧型手機客戶訂單最為穩定，第2季拉貨以4G手機為主，第3季起5G手機開始放量，訂單可以看到第4季，智慧型穿戴裝置新品也開始拉貨，至於WiFi則是持平，預估第3季營收可望較第2季雙位數成長，9月及10月可望是營收高峰，由於稼動率回升到50%到55%，單季有望轉虧為盈，第4季看起來也有機會與第3季持平。

在產能方面，目前宏捷科月產能約2萬片，宏捷科維持謹慎擴產腳步，預計年底前月產能僅會微幅增加至2萬2000片。