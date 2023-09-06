2022卡達世界盃阿根廷8強碰上荷蘭，2大奪冠熱門肢體對抗頻繁，主裁判也特別搶鏡，一共發出18張黃牌創下賽會空前紀錄，踢出史上最激情的一場戰役，最終阿根廷在12碼大戰勝出，勇闖世界盃4強。不過時任荷蘭隊總教練范豪爾（Louis van Gaal）仍無法釋懷，根據《ESPN》報導，范豪爾公開受訪時暗示，讓阿根廷以及梅西（Lionel Messi）捧盃是FIFA（國際足總）刻意安排的劇本。

該場比賽兩隊打出火氣，連一向溫文儒雅的梅西都罕見動怒，對著荷蘭板凳席用雙手摀住耳朵慶祝進球，這動作被認為是在嘲諷范豪爾，引發不小爭議。梅西賽後承認自己被情緒衝昏了頭，對不明智的行為感到後悔，表示自己並不想給人們留下壞印象。

范豪爾遭到淘汰後辭去荷蘭總教練一職，如今他仍未放下恩怨，受訪時發表驚人言論，影射阿根廷奪冠是已經設計好的劇情，「我不想多說什麼，當你看到阿根廷和我們進球的方式，以及阿根廷球員越位卻沒有被吹判，我認為這是一場被計畫好的比賽。」世界盃阿根廷進行7場比賽，有4場獲得12碼罰球。

最終阿根廷在決賽上力克法國，梅西拿下生涯首座世界盃冠軍，坐實世界球王的名號。除了梅西外，阿瓦雷茲（Julian Alvarez）、E.費南德茲（Enzo Fernández）和E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）等人也有不錯發揮，阿根廷奪冠仍是團隊發揮的力量居多。針對前教頭言論，荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）不以為然：「這是他的觀點，每個人都可以發表意見，但我不同意他的看法。」