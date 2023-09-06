通膨升息緊縮效應致使各企業縮減資本支出，歐美客戶工控需求急凍，讓詮欣今年營運陷入谷底，8月合併營收下滑至7819萬元，年減42.2%，為110年2月以來單月新低，累計前8月合併營收為9.79億元，年減20.1%。

儘管全球產業景氣冷颼颼，至今仍未出現明顯復甦訊號，詮欣蹲了16年的車用電子產品適時扮演業績救生員，歐洲車廠車充Type C連接器出貨開始放量，且車用天線連接器產品開始試產，詮欣第4季營運可望逐步回升。

據了解，詮欣出貨給歐洲車廠的車充Type C連接器為長期訂單，根據客戶給予的訂單預估，今年出貨上看100萬顆，明年有望躍增至180萬顆，2025年達500萬顆，至2028年出貨更可望上看1000萬顆，不僅為詮欣今年第4季及明年營運增添新動能，亦讓詮欣對車用產品營收自2025年起大爆發深具信心。

今年第2季車用產品佔詮欣營收比重約13%到15%，IPC佔比約50%，通訊佔比約16%到18%，PC佔比約7%到9%，消費佔比約9%到11%，隨著車用連接器新產品出貨放量，詮欣預估，9月營收將優於8月，第4季可望比第3季好，第4季車用產品營收佔比有望上看20%。

看好車用產品前景，詮欣持續在台灣及大陸擴產，其中台灣部分去年跟今年約投入2.3億元添購產線自動化設備，至於大陸擴產計畫仍在規畫中，未來不排除再擴增1倍的產能。