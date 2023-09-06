小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。半導體景氣春雁現蹤跡，SEMI全球董事會成員暨環球晶圓集團董事長徐秀蘭指出，從環球晶的客戶來看，第三季營收展望已見好轉，但在第三季稼動率持續下降，顯示廠商仍在去化庫存，預期2024年第一季或第二季半導體產業景氣將正式迎來「健康」復甦。不過，她示警新全球化趨勢下，新風險浮現包括政治問題或是能源議題等。

【1】環球晶徐秀蘭：半導體明年Q1迎健康復甦

徐秀蘭5日在SEMI國際半導體展展前記者會中，以「搶占先機 驅動全球布局新戰略」為題指出，半導體市場受到景氣波動和去化庫存影響，但汽車、工業電子和生成式AI，已成為支撐產業成長的關鍵驅動力。

【2】台積熊本廠 400先遣人力進駐

台積電海外擴廠腳步不停歇，日本熊本廠預計於2024年底量產，目前辦公大樓部分設施，已於8月份開始啟用。台積電表示，預計從台灣派駐日本廠員工共約3至400名，其中包含短期支援人力，為後續進入量產之後的先遣部隊。

【3】金融業前七月賺逾5,000億元 全年戰歷史次高

金融業前七月稅前獲利「衝破」5,000億元，全年有望挑戰歷史次高。據金管會5日公布，在證券業獲利同比成長55％、銀行成長22％支撐下，金融三業（銀行、保險、證券）前七月稅前淨利達5,144.8億元，超過去年全年獲利，更擺脫上半年衰退局面，轉為正成長。

【4】高盛看好美經濟 估9月不會升息

國際投行高盛（Goldman Sachs）5日調降未來12個月美國經濟衰退機率，從先前預估的20％降至15％，理由是通膨持續降溫與勞動市場依然充滿韌性。而這也意味著美國聯準會（Fed）可能不需要進一步升息，緊縮循環或許已經結束。

【5】郭明錤：華為新機需求強 首年出貨至少1,200萬支

天風國際證券分析師郭明錤4日深夜撰文表示，華為新機Mate 60 Pro當前出貨預期有明顯提升，預計前12個月至少可出貨1,200萬支，對台陸港股市有不可忽視的影響力，台灣供應鏈族群如大立光、穩懋可望受惠。