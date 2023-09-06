女星歐陽妮妮是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽娜娜、歐陽娣娣，從小就特別受關注，近年在演藝圈發展順遂，擁有一大票粉絲。感情方面，她與男星張書豪傳了緋聞4年，卻始終沒有認愛，近日兩人爆出即將結婚，還被拍到同框雙方家人，對此歐陽龍也回應了。

27歲的歐陽妮妮與張書豪從2019年一直穩定交往至今，也曾被目擊同居，據《鏡週刊》報導，兩人打算於明年春天結婚。對此，父親歐陽龍表示：「我目前還沒有得到這樣的訊息，不過小孩都大了，有自己的想法，做家長的也不便去催促他們，我們完全尊重他們的決定！」他也誇讚張書豪歐「是個孝順的孩子，心地也很善良，只要他對妮妮好，我們都祝福。」

事實上，歐陽家對於張書豪視如己出之外，樂見兩人朝著結婚的方向邁進，據悉也因最上頭的長輩年事已高，當然也想盡快讓家中增添喜氣。如今可能論及婚嫁的喜訊，令外界相當祝福。