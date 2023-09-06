台中一名經營檳榔攤的男子，在自稱在網友告知大麻可以改善失眠，於是透過網友自國外購買大麻種子，在檳榔攤後方栽種，但卻不知烘乾方法，竟然將大麻葉放進「氣炸鍋」烘乾，結果全被烤酥成碎片，事後又再改良方法才成功。台中市刑大獲報前往查緝，當場查扣大麻成品及種子等，訊後移送檢方偵辦。

經警方調查，廖姓犯嫌平時經營檳榔攤為生，某日在網路上結交一名網友，該網友聲稱大麻可以改善長期失眠症狀，於是廖嫌自國外購得大麻種子，然後在檳榔攤後方房間內嘗試種植大麻，並順利種出大麻植株10株。據警方了解，廖嫌一開始對於栽種大麻一知半解，竟嘗試用「氣炸鍋」烘乾大麻葉子，結果葉子「烤太酥」失敗作收。

嫌犯用檳榔攤作掩護種植，遭查扣大麻。(戴志揚翻攝)

中市刑警大隊偵四隊接獲情資，有犯嫌在臺中巿西屯區種植第二級毒品大麻，經員警展開調查及蒐證，發現是一檳榔攤老闆從事種植大麻非法行為，因此檢具相關事證報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦。

日前持臺中地方法院核發的搜索票在臺中市西屯區一處檳榔攤執行搜索，當場查獲廖姓犯嫌(55歲男性)到案，並查扣大麻植株10株、大麻成品1罐(約37.8公克)、大麻種子1包(約0.77公克)、吸食器1組、研磨器1臺、大麻栽種工具1批等贓證物。

警方告知廖嫌，大麻為我國毒品危害防制條例所規範之第二級毒品，栽種及吸食大麻均屬違法行為，因此全案於警詢後依法將廖嫌移送臺中地檢署偵辦，全案經檢察官起訴在案。

臺中市政府警察局刑警大隊呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品大麻均係處無期徒刑或十年以上有期徒刑之重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方亦將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

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