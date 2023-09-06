21歲加拿大男星波西海恩斯懷特（Percy Hynes White），是演員喬爾托馬斯海因斯及編劇雪莉懷特的兒子，在Netflix熱門影集《星期三》飾演富二代「賽維爾」走紅，知名度就此攀升，未來星途備受看好，未料卻遭指控在派對上性侵一名女子，如今更傳出已經遭到劇組換角。

波西海恩斯懷特今年初遭控在派對上性侵一名女子，受者者更爆料年僅13歲的友人同樣遭伸出狼爪，甚至還被他施虐，雖然這則控訴的貼文已經遭到刪除，卻讓他的形象跌落谷底，原本波西海恩斯懷對此事始終三緘其口，直到六月才終於發出聲明，除了否認爆料內容之外，更透露家人的個資遭外洩，部分友人還收到死亡威脅，讓他緊急公開喊話：「請停止對我的家人、朋友和同事進行騷擾」。

波西海恩斯懷特即便發出聲明澄清，仍無法平息劇迷的怒火，紛紛要求劇組換角，據《Dailymail》報導，有知情人士透露他已經遭《星期三》劇組換角，至於有誰接替演出目前仍還未知曉。

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