台中知名餐廳「富狀元豬腳」獲得米其林必比登推介，近日有民眾發現店家開始「收小費」，外帶5元、內用10元，質疑根本是變相漲價。貼文曝光後引起許多討論，大多網友認為被強迫索取小費感覺很差，質疑「第一次看到外帶還要小費」，怒轟「吃相難看」；不過也有人表示，店家寫得清清楚楚，不能接受不要消費就好。

一名網友在「爆料公社」貼出照片，富狀元豬腳在門口張貼公告，「即日起～外帶收5元小費、內用收10元小費。」原PO發文批，店家出名後就開始作怪， 明目張膽跟顧客索取小費，客人在櫃檯結完帳後，店員還會提醒「記得投入小費」。原PO直言，「餐點漲價我能接受，強迫投小費我選擇抵制。」

網友對於店家此舉看法兩極，大多人都批「第一次看到這種的」、「外帶還要小費是什麼邏輯」、「要就直接漲價，用小費名義強迫感覺很差」、「我也覺得漲價好一點」、「雖然5元、10元不多，但就是態度問題，而且外帶還要給小費是世界首創了吧」、「我知道在國外給小費是禮貌，不過在台灣這樣還真是沒見過！」

也有人認為「人家先公告在外面了，能接受再消費，不能接受就找下一家」、「寫得清清楚楚，又沒逼你去吃」、「換成服務費、清潔費你會接受，就是不能接受小費」、「不就等於餐點漲價，這樣貼不用改菜單。」