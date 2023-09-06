觀察十大預售屋交易熱門行政區發現，新北市三重區以2407件居冠，平均1天交易13件以上，平均單價每坪62.1萬元。觀察交易件數有半數以上是由大型社區開發案所貢獻，熱門交易建案包含「都廳大院」與「晴空大地」，都是規模千戶以上的社區開發案。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三重區與台北市僅有一橋之隔，又有新北第二行政中心進駐投入開發，吸引建商投資推案，而在雙北蛋黃區房價高漲的狀況下，也吸引不少民眾外溢到房價相對親民的三重區購屋。

機場捷運A7、A8、A9周邊也是上半年預售屋交易熱區，桃園市龜山區與新北市林口區雙雙上榜。龜山區上半年預售屋交易量1736件僅次於三重區，平均單價每坪37.2萬元，交易熱區多在A7重劃區如「大亮波波」、「大亮泊」等，相較於鄰近的A9，林口區平均單價每坪48.7萬元，雖然A7開發較晚、生活機能較A9缺乏，但龜山區3字頭房價更受購屋民眾青睞。

台中市則有北屯區與西屯區上榜。台南市唯一上榜的安南區，上半年交易件數973件，平均單價每坪34.6萬元，也是十大交易熱區價格最為親民的一區。

若從房價來觀察，陳金萍補充，北部的桃園市龜山區與新北市淡水區3字頭房價相對實惠，吸引不少小資族與首購族群進駐；而台中市西屯區平均單價66.3萬元，過去一直是豪宅交易熱區，包括寶輝、寶璽、由鉅、大陸等一線建商陸續推案，也吸引不少政商名流進場，讓西屯區預售屋平均單價已超車新北市不少行政區。