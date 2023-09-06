48歲台灣第一名模林志玲4年前情定小7歲日本天團放浪兄弟成員AKIRA，去年林志玲宣布生下一子，有子萬事足的她還一度傳出不再復出演藝圈，但後來她澄清會繼續陪伴大家。近日，林志玲被點名從政當副手，她的經紀人回應媒體沒此打算，更表示志玲姐姐「只希望大家健康社會平和世界和平天天快樂」。

林志玲上月發文曬出和AKIRA同框照片，祝福老公42歲生日快樂，也破解家暴婚變等傳聞，近日林志玲傳出可能從政，引來許多討論，據《TVBS新聞》報導，經紀人代為回應說其實林志玲不了解政治，只希望世界和平，大家都健康快樂，更自嘲「如果真的是姐姐～那就會變成barbie land了」，謙虛的態度獲得網友好評。

林志玲先前上蔡康永節目，一度表示沒打算再接演藝圈工作，稱因為年紀大了，重心放在家庭和照顧小孩，若等到兒子不需要照顧的年紀復出，自己的年紀也不小了，盼望留下最好一面，給觀眾關於林志玲最好的回憶和印象，不希望大家看到白髮的志玲姐姐。

對此，林志玲透過經紀人回應：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷，我們要一起熱情工作、熱愛生活好嗎？」強調不是就此退休消失在螢光幕，近期她還是如往例拍攝了2024志玲姊姊慈善年曆，而這次攝影的主題是「熱情工作．熱愛生活」，也切合她所說，並希望大家經歷了幾年抗疫的日子能夠更活在當下，不要花無謂的時間在不需在乎的瑣碎情緒上，多花一點時間陪伴所愛的人。