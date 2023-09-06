嘉義一名蔣姓男子因涉毒品案件被通緝，轄區水上分局太保分駐所王姓員警於網路巡邏時，與蔣男攀談並相約在其租屋處見面，當即將他逮捕歸案，但逮捕過程中，蔣男拒不配合，不斷哭泣、尖叫高喊「要打電話給媽媽」，甚至還踢傷王員。法官依妨害公務執行罪，累犯，處拘役50日，得易科罰金。

據判決書指出，蔣男因毒品案件去年10月19日遭通緝，王姓員警今年2月5日執行網路巡邏勤務時，發現蔣男使用之臉書帳號，便傳送訊息與其攀談，欲藉此誘使蔣男出面以將其逮捕歸案，同年月11日，王員順利與蔣男相約在其住處見面，晚間11時45分許，王員及其他員警見蔣男依約步出住處，即上前欲將其逮捕，蔣男竟因畏懼遭逮捕，拔腿就跑，隨後便遭警方圍捕成功。

逮捕過程中，蔣男拒不配合，不斷尖叫、哭泣，表示想要「打電話給媽媽」，甚至以腳踢擊王員，致王員受有左手肘挫傷擦傷之傷害，被依妨害公務罪嫌起訴。

蔣男到案後，矢口否認有何妨害公務執行之犯意，辯稱「當時員警壓制我，我很不舒服，我是不小心的，沒有攻擊警察的意思」等語。

法官勘驗警方密錄器影像，認為蔣男明知自己是通緝犯，既已遭警方圍捕壓制，倘有意接受法律之制裁，自應先配合警方上銬，但其卻情緒激動、哭泣、尖叫及不斷反抗而拒不配合，並在警方對其上銬之過程中，造成員警受傷，犯後又否認犯行，依妨害公務執行罪，累犯，處拘役50日，得易科罰金。

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