小波特高舉右手跟球迷打招呼。(陳麒全攝)

美國職業籃球聯盟丹佛金塊隊前鋒球員小波特（Michael Porter Jr.）受邀訪台，預計在台灣停留4天3夜，他搭乘星宇航空班機在6日清晨5時許抵達，入境大廳逾百名球迷在此等候接機、熱情大喊「波特！波特！I LOVE YOU」，他也展現親民作風，簽名、合照來者不拒，氣氛十分熱絡。他表示，這是一趟很棒的旅程，很興奮自己能夠來到台灣，十分期待能夠品嘗台灣的食物，享受這邊美好的海灘。

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊9日、10日主場賽事將辦「爪爪村莊寵物日」，9日邀美國職業籃球聯盟（NBA）丹佛金塊隊球員小波特在洲際棒球場開球。

小波特搭乘星宇航空JX1班機，在清晨5時許抵達桃園國際機場，桃園機場入境大廳現場在6日凌晨就已經有近百名球迷拿著自製看板等候，小波特一進入接機大廳，接機的球迷便大聲歡呼，高喊「Welcome to Taiwan」、「波特！波特！I LOVE YOU」，而小波特除了熱情的與球迷們打招呼，更親切為球迷們在籃球及棒球上簽名並合照，讓現場球們幾近瘋狂開心，一位獲得小波特簽名的球迷甚至開心的大喊「我的、我的，我簽到了，波特，我愛你！」。

小波特在受訪時表示，這是一趟很棒的旅程，很開心能夠來到台灣，此行將指導台灣年輕的小球員，拜訪一些朋友，也順道去看看台灣是怎樣的一個地方，他也相當期待能夠品嚐台灣的美食，並享受台灣美麗的海灘，感受球迷的熱情。