銀行業2023年前7月稅前淨利3218.3億元，年增達589.5億元或22.4％。其中，國銀2935億元、年增達29.5％，信合社28.2億元、年增達22.1％，外銀在台分行102億元、年增8.1％。陸銀28.2億元、年減達30.2％，票金及儲匯分別年減18％及47.8％。

證券期貨業2023年前7月稅前淨利631.51億元、年增達225.31億元或55.47％。其中，券商492.86億元、年增達198.84億元或67.63％，期貨商42.93億元、年增達13.38億元或45.28％，投信業95.72億元、年增13.09億元或15.84％。

保險業2023年前7月稅前淨利1295億元，較去年同期1863億元減少達568億元或30.49％。其中，壽險業稅前淨利1231億元，較去年同期2413億元減少達1182億元或49％。不過，產險業稅前淨利64億元，較去年同期虧損550億元轉盈、大增614億元。

銀行局副局長林志吉分析，新台幣匯率貶值、股債市波動相對去年輕微，使國銀前7月投資及其他淨收益達1557.9億元、年增達944.6億元，升息效益使利息淨收益3495.7億元，年增93.3億元，手續費淨收益1213.7億元、亦年增88.4億元。

證期局主秘尚光琪指出，台股走勢變化左右證券期貨業獲利表現，相較於去年量縮下跌，台股今年明顯走揚，帶動券商自營及承銷收益大幅增加，配合經紀業務成長、股利收入及轉投資利益均優於去年同期，使證券期貨業今年以來獲利顯著成長。

而保險業雖因避險成本仍高、前4月股債市不佳，使前7月獲利仍較去年同期衰退，但新台幣貶值使壽險業獲利逐月回穩，並有匯兌收益、股利及資本利得挹注。產險業逐步走出防疫雙險理賠風暴，前7月獲利穩步回升。