證期局主秘尚光琪表示，投信投顧公會在進行例行抽檢時，發現廖婉婷在2022年8～11月間受邀上電視節目分析個股，但當時尚未取得證券投資分析師資格，儘管目前已取得分析師執照，但認為身為投顧總經理，不應該不清楚相關法規。
金管會認為，統一投顧內控制度設計未具有效性，亦未確實執行，使總經理在不具分析師資格下上傳播媒體進行證券投資分析，依違反投信投顧法規定裁罰統一投信60萬元，並依同法規定命令統一投顧停止總經理業務執行半年。
金管會公布最新裁罰案，指出投信投顧公會抽檢統一投顧出席節目受訪內容，發現總經理廖婉婷在無證券投資分析人員資格狀況下，卻上節目受訪並分析個股走勢，依違反投信投顧法裁罰統一投顧60萬元，並命令廖婉婷停職半年。
證期局主秘尚光琪表示，投信投顧公會在進行例行抽檢時，發現廖婉婷在2022年8～11月間受邀上電視節目分析個股，但當時尚未取得證券投資分析師資格，儘管目前已取得分析師執照，但認為身為投顧總經理，不應該不清楚相關法規。
金管會認為，統一投顧內控制度設計未具有效性，亦未確實執行，使總經理在不具分析師資格下上傳播媒體進行證券投資分析，依違反投信投顧法規定裁罰統一投信60萬元，並依同法規定命令統一投顧停止總經理業務執行半年。
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