何如芸和郁方是演藝圈知名的姊妹檔，兩人總是形影不離、無話不談，何如芸昨（5日）就曬出與好姊妹的聚會照，出席的有何如芸、郁方、比莉、寶媽和季芹，以及好久不見的男星九孔，56歲九孔保養有術，看起來相當年輕，網友也紛紛留言讚：「九孔這樣看起來還蠻帥的」、「九孔變年輕了」。

何如芸曬出聚會照，出席的有郁方、比莉、寶媽和季芹，還有好久不見的的九孔，何如芸直呼：「郁方約的局每次都很特別，不是隔壁坐了個大明星（有次隔壁桌坐了XXX)就是遇見百年不見的演藝圈舊友。這個午餐約會與會的人士也是奇特。看起來檯面上都沒交集，私底下我們可是吃飯玩耍聊天過日子的朋友。七嘴八舌酒足飯飽之後我們的話題是：再來該去哪裡旅行呢？」

許久沒露面的九孔保養有術，看起來相當年輕，網友紛紛留言讚：「九孔這樣看起來還蠻帥的」、「九孔變年輕了」、「孔哥帥」、「好久沒看到九孔了」、「哇！好久沒看到九孔在銀光幕前了！」、「這次遇到九孔嗎」。

九孔近來比較少出現在螢光幕前。（圖／中時資料照）

56歲九孔以模仿出名，近來比較少出現在螢光幕前，2020年和小15歲的圈外女友登記結婚，2人在去年喜迎女兒，九孔在產房聽到女兒哭聲時，難掩當爸的興奮心情也跟著哭了，老來得女的喜悅完全藏不住，而她上個月還帶著滿1歲的女兒，出席《全民大悶鍋》班底聚會。