北韓領導人金正恩計劃與俄羅斯總統蒲亭會談，商討提供武器一事，美國白宮今天警告，若北韓供應俄方武器來對付烏克蘭，將會「付出代價」。

法新社報導，遭受制裁的俄羅斯據傳渴望從盟邦取得更多軍需品以強化戰力，烏克蘭正推動高度縝密的反攻行動以收復失土。

美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，平壤和莫斯科當局考慮就俄方的武器需求進行「領袖層級的討論」，甚或是親自會談。

蘇利文表示，俄羅斯可能利用來自北韓的武器，在冬季之前攻擊糧食供應與供暖設施，「試圖征服屬於另一個主權國家的領土」。

他還表示：「這對北韓沒有好處，他們將為此在國際社會付出代價。」

蘇利文還說，這充分顯示俄羅斯正不得不求助於像北韓這樣的國家。

根據路透社報導，蘇利文表示，美方一直在壓縮俄羅斯的國防工業基礎，俄方現正尋找他們能找到的任何來源來獲取彈藥等物資。

蘇利文說：「我們將持續呼籲北韓遵守其公開承諾，不向俄羅斯提供最終會殺害烏克蘭人的武器。」

白宮表示，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）7月曾前往北韓，尋求為俄烏戰爭取得更多彈藥。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，克里姆林宮無法證實蒲亭（Vladimir Putin）和金正恩（Kim Jong Un）之間的峰會，「我方對此不予置評」。

蕭依古昨天表示，俄羅斯考慮與北韓聯合軍事演習。塔斯社（TASS）報導，蕭依古說：「為什麼不，他們是我們的鄰國。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120906