一名網友分享，日本同事來台灣出差以後，離開前提到台灣有個很特殊的現象，就是寧願自己方便，也不在意是否會造成他人困擾或危險，讓他無法理解，引起網友討論，不少台灣網友搖頭直呼，這就是事實，沒啥好說的，而且很多台灣人還不覺得自己有麻煩到別人。

一名網友近日在PTT上分享，日本同事來台灣出差，最近準備要回國，他們去熱炒店聚餐，日本同事突然提到台灣有個特殊現象讓他感到很詫異，那就是「台灣人寧願自己方便，造成別人困擾也ok，就算造成危險也不在意」。

原PO表示，日本同事說，從公司到熱炒店10分鐘的車程，他就看到逆向、斑馬線不讓行人、併排停車、闖紅燈、跨越雙黃線、行人穿越分隔島過馬路、人行道騎車、騎樓被攤販佔據等危險行為，而這些都僅是為了貪圖方便，讓他無法理解為什麼台灣人為了方便，寧可造成他人困擾或危險，而他聽完只回了「民族性」3個字。

貼文引起網友討論，「很正常吧！人不為己天誅地滅」、「台灣人不覺得有困擾到別人」、「當你做過服務業，很快就發現台灣人很喜歡製造麻煩」、「就是事實，沒有什麼好說的」、「台灣人就是自私自利，但損害到自己的時候就說人情味」。

不過也有網友反駁說，日本人才是過度強調不要造成他人麻煩，幾乎快要是整體社會的情緒勒索，每個人都壓力爆表。「日本人一堆看不見的潛規則才好笑，台灣都直接來，沒有在演的」、「日本人只會對不認識的人不製造困擾而已，認識日本人就會知道他們的難搞」。