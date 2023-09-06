藝人謝忻原為音樂老師偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，深受觀眾喜愛。日前謝忻結束與經紀人的合作，所有工作都自己來，沒想到竟然馬上就接到包養邀請，對方「開價93」，令她傻眼表示：「是什麼意思啊？還請內行鄉民開示。」

謝忻透露，收到一名自稱為「經紀」的陌生網友傳來的訊息，劈頭就問「有沒有接通告」，希望能細談，她一頭霧水想說：「我不一直都在接電視通告嗎？你到底在問什麼？」對方直接開門見山表示：「我是推包養的經紀，因為有客人欣賞你開不錯價錢所以我才會打擾你。」

對方透露客人開價「93」，稱這一切過程將「安全保密」，請謝忻仔細考慮。對此，謝忻開玩笑說：「這樣坦率大方的態度，也算是梁山一條好漢啊！」不過也對價碼術語感到好奇：「說開價93是什麼意思啊？請內行鄉民開示。」不少網友留言猜測，「9仟3也太看不起了」、「應該是一個月93萬吧」、「930？9300？93000？還是93萬」，更有人懷疑是詐騙訊息。

事實上，這並非謝忻頭一次接到伴遊與包養訊息，但她始終對於這種事毫無興趣，直言：「偶爾被升等商務艙很開心，但坐經濟艙也很愜意，對名牌包沒什麼感覺，聊登山包我還比較有興趣，這就是我，裝也裝不來，因此多謝厚愛，但今後伴遊或包養這類的邀約就請別再麻煩囉。」