國慶籌備委員會4日公布主視覺設計，今年雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，不見「中華民國」或英文縮寫ROC，引發藍白陣營批評。台北市民政局表示，北市國慶活動以國旗紅白藍3原色為發想，並鼓勵民眾穿紅白藍色衣著參與，屆時也會開放3500人報名慢跑活動，同時也有市集，打造歡樂的慶祝氛圍。

台北市長蔣萬安昨日強調，台北市政府舉辦的國慶活動，一定會有「中華民國」。民政局長陳永德指出，北市國慶活動全名為「中華民國112年國慶升旗暨慶祝活動」，視覺設計以國旗的紅白藍3原色發想，現場也會有國旗佈置，並鼓勵民眾以國旗穿搭參與，預計9月下旬召開記者會宣布細節。

他說，前台北市長柯文哲時代，就有2邊16面國旗，但民眾吸引力都被嗡嗡包帶走，而今年重點在於歡樂、輕鬆的慶祝氛圍，除市民廣場有市集外，還會在市府周邊繞3圈、全程3公里的慢跑活動，以台北通報名，限額3500人，屆時也會有運動用品類的小禮物，目前仍在和資訊局討論細節中。