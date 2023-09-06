●Murphy & Sylvest Wealth Management市場策略師Paul Nolte在談到美國公債殖利率上揚時表示，股市難以再上一層樓，部分因為利率繼續走高，使股票有了很好的替代品。此外，最近油價走強，可能削弱聯準會將通膨率壓回2%的努力，「每個人都在期待聯準會收手或開始降息，但事情可能不是這樣」。沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布其自願減產行動延長至年底，帶動油價升至去年11月以來新高。美國10年期指標公債殖利率上漲9個基點，報4.26%，盤中一度升至4.268%，創下8月25日以來新高。

●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，聯準會在本月晚些時候做出利率決定之前，必須先檢視即將到來的數據，如8月份的通膨數據。現在市場不確定聯準會想轉向哪個方向。

●美銀技術策略師Stephen Suttmeier出具報告指出，標普500指數今年以來上漲18%，這意味著該指數處於逆勢上揚的有利位置，可望在9月進一步走高，「9月和該年餘下時間的最佳結構，是標普500指數在今年1月到8月間上漲10%～20%，這就是2023年的景況。如果標普500指數在9月之前上漲10%～20%，那麼在9月上漲的情況約占65%，平均報酬率為0.8%。按照歷史模式推算，標普500指數可能從目前的位置上漲8%，今年約以4,850點封關」。

●摩根大通警告近來美股投資人信心爆棚，自滿情緒明顯存在，波動率指數（VIX）已經接近紀錄低點，部位已經提高到突破平均水準，現在不再有「安全網」了，FOMO（害怕錯過）行情已經火力全開。