歐陽龍長女歐陽妮妮與大她8歲男星張書豪2018年拍攝《腦波小姐》傳出假戲真做，後來張書豪手滑分享跟歐陽娣娣的對話紀錄，間接認戀。今(6日)周刊報導，小倆口好事近，明年將步入禮堂，不過歐陽妮妮先前曾與五金行小開李家安傳緋聞，得知被分手時，李家安一度崩潰買醉治療情傷。

歐陽妮妮外型亮麗，出道以來緋聞是非不斷，2018年原先傳出和大她9歲的富二代小開李家安交往，兩人戀情因為IG露餡，曾流出一張妮妮疑似牽著李家安的照片，而在歐陽妮妮曬出到韓國旅遊的照片中，可見李家安還為了避嫌站在一群人後面，據《鏡週刊》報導，李家安當時為妮妮的工作獻出人脈又出力，拉攏廠商，不久後竟被情變。

傳聞歐陽妮妮前男友李家安一度崩潰。（圖／翻攝自 IG）

報導指出，李家安不只幫妮妮找尋許多合作廠商機會，連歐陽娜娜開音樂會時，他也出資幫忙製作周邊產品，對歐陽一家相當照顧，但同年歐陽妮妮就傳出和張書豪秘密交往，有自稱友人的爆料者說，李家安相當不能接受，私下常在酒後吐苦水。

張書豪過去手滑曬出和歐陽娣娣對話，間接認戀歐陽妮妮。（圖／中時資料照片）

而2021年，張書豪不慎將與歐陽娣娣的對話曬出，可見疑似娣娣的人說：「跟姊姊甜甜蜜蜜」、「快點把姊姊娶回家」、「希望還可以跟你過好多次生日」，張書豪回應：「謝謝我的寶貝小妹」，並表示很開心愛上對方的姊姊，然後跟大家認識，接著秒刪照片，後來有人在IG問他：「前幾天刪掉的文是不小心發在粉絲專頁嗎？感覺一開始是要發在個人臉書」，張書豪則說：「你好聰明，懶得解釋是因為真的手滑但不會有人信哈哈哈哈哈」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！