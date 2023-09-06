對於中國新版地圖領土爭議，美國國防部今天表示，這是北京混淆國際主權方面的延續，試圖在重置邊境方面創造新常態，美國會與區域盟友合作，確保安全穩定秩序的國際規則得以遵循。

中國政府日前新發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島，以及中印存在的領土爭議納入中國疆域，引發台灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓與越南抗議。

對於中國新版地圖爭議，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）認為，這是北京混淆國際主權方面的延續，試圖在重置邊境方面創造新常態，並期望其他國家依循。

他指出，美國與區域盟友和夥伴密切合作十分重要，以協助他們捍衛主權，並確保維繫70多年來區域安全穩定秩序的國際規則得以遵循。

有關華爾街日報日前報導，美方記錄到約100起有關中國人試圖進入軍事基地和其他敏感設施案例，這些人有時會假裝是普通遊客。官員認為這構成潛在間諜威脅。

賴德強調，確保硬體設施安全仍是「重中之重」，設施安全標準考量各種潛在威脅，包括對手企圖進行的間諜活動。但出於安全理由，不會對具體事件發表評論。

賴德表示，五角大廈一如既往與地方、州與聯邦執法官員合作，與情報界和外國夥伴合作，確保基地免受國內外侵害。

他也以背景方式說明指出，自2018年以來，已進行多次基地安全審查，其中部分是跨機構合作，近期一次的審查重點是硬體設施安全條件，以及其他方面基地安全，這些審查將繼續為美軍基地保護措施提供相關資訊。

賴德說，美國國防部每天都會追蹤無權進入或離開美軍基地的人，但這些事件極少需要額外調查，多半是低層級事件，截至目前，並未有任何事件表明是間諜活動。

華爾街日報報導，美國官員形容試圖擅闖軍事基地等設施的人是「不速之客」，不管他們是有意或無心。這些不速之客包括被逮到闖入美國新墨西哥州飛彈試射場的中國人，以及看似在佛羅里達州火箭發射基地附近混濁水域游泳的水肺潛水員。（編輯：張芷瑄）1120906