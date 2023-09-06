讀大學與讀高中很不一樣，台科大推出書卷獎同學讀書心得分享影片，這些成績優秀的同學們，不只分享讀書方法，也大方介紹學習資源，提供專注力及時間管理的秘訣以及有效率讀書、拿高分的撇步，更特別的是，還有卷哥、卷姐上課筆記大公開！

台科大教務長陳素芬表示，剛開學，新生們對於大學的學習生活可能需要時間摸索，因此透過書卷獎同學們無私的分享，以學長姐的角度在不同面向提供幫助，他們不只分享課業上的學習技巧，也有許多生活態度、時間管理、心情調適等不同建議，甚至不少人分享學習上曾遇到的挫折與失敗，希望這些分享對同學們能有所幫助。

台科大電機所學生李杺蓉說，大一的時候因為玩社團成績並沒有太好，大二時開始認真讀書，電機系大二的課業繁重，且開始加上了電子學這些專業科目，從未學習過專業科目從高中畢業的她，會詢問高職的同學，同學們也很有耐心的教她。

李杺蓉上課認真聽做筆記，會和一些朋友一起讀書，她認為多認識一些朋友建立人脈很重要，不論是向學長姐問如何選課或是要考古題，或是組成讀書小組，可以勇於發問、一起讀書、互相幫助。

台科大材料系學生施恩怡，不僅是學校泳隊，也是書卷獎得主。施恩怡謙虛的說，她不是反應特別快的，是穩扎穩打的學生。游泳隊練習和讀書幾乎已經佔了生活大部分的時間，因此上課會更專心聽，將老師講的重點畫下來，考前刷題目再複習。

台科大資工系學生陳錡揅今年已推甄上台大研究所就讀，大學時從企管系轉到資工系，跨領域的轉換讓他必須比別人花更多時間在課業上，也需要透過更多網路線上影片或是線上教學自修。

台科大書卷獎同學讀書心得分享影（台科大【卷哥＆卷姐】讀書技巧分享｜密技大公開 https://youtu.be/rrnvPB_nnXE），有興趣者可上網觀看。