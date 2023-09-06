可以不婚、不生，但是不能不老！台灣從2018年正式邁入高齡化社會，推估將於2025年邁入超高齡社會，失能人口更將突破百萬。全台人口加速老化，長者的居住環境、住宅問題逐漸浮出檯面，也令不少人開始憂心自己的老年生活。

25歲年輕人憂「房東不租老年人」

有一名25歲的網友就在Dcard發文表示，自己原生家庭家境清寒，月收入僅3萬7千元萬，存款加總起來約50萬左右，憂心一輩子都買不起房子，原PO說，「很多人都說不一定要買房，租房就好，本來我也是這樣想，但親戚都說等你老了房東就不敢租給你了」。

不少網友認同，「這件事情是真的，我們親戚就有人想出去租房子，不過因為是老人處處碰壁」、「老人租屋還有經濟、溝通、就醫等問題」、「我自己從事租賃的，真的很多屋主不願意租給中年以上的人」。

2023台灣高齡友善調查 「銀髮族易於租屋」分數吊車尾

事實上，這樣的問題日益獲得討論及注意，根據台灣人壽與「網路溫度計」9月18日將共同發布的2023台灣高齡友善調查指出，在「居住友善」指標平均分數僅有62.6分，「銀髮族易於租屋」在所有項目中分數吊車尾，只拿了52.6分，高齡者難租其屋，突顯年齡歧視成為銀髮族獨立安居最大困境。

另外，值得注意的是，「行動無礙」指標平均分數最低、僅62分，在「減少銀髮族交通傷亡成效」，民眾給政府打了不及格58.6分；對「改善騎樓方便銀髮族通行」也只拿57.2分。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查網友最有感的「10大交通亂象」中，「騎樓人行道違停車輛、障礙物多」也排名第三，處處都是摔跤的陷阱，造成老年人步行環境充滿安全疑慮。還有其詳細內容，2023台灣高齡友善調查將於9月18日完整揭曉。

台灣人壽 X 網路溫度計舉辦2023「高齡友善調查暨論壇」

如何打造安心的居住條件、自由與暢行無阻的友善環境，讓長者面對老年生活更安心？台灣第一家保險公司「台灣人壽」長期關注高齡友善、全齡健康，今年攜手大數據股份有限公司旗下全台第一數據內容平台「網路溫度計」，於9月18日共同舉辦2023「高齡友善調查暨論壇」，透過民調深度訪查、邀請重量級產官學專家剖析，期望為台灣提供友善高齡的創見思維。

活動名稱：2023高齡友善調查暨論壇

活動日期：2023 年 9 月 18 日（一）

活動時間：13 : 30 – 15 : 50

活動地點：台北寒舍艾麗酒店5樓（台北市信義區松高路 18 號 5 樓）

由此報名：2023高齡友善調查暨論壇

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