全球連鎖速食餐廳麥當勞近日推出「螯龍蝦堡」，限店限量更是吸引不少美食老饕前往品嚐，不僅在網路上造成熱烈討論，部落客也爭相開箱分享。不過最近卻有消費者投訴吃完螯龍蝦堡後，全身變成「菠蘿麵包超人」，皮膚還嚴重過敏，對此麥當勞也出面回應了。

麥當勞螯龍蝦堡有多夯？短短8天創造逾2萬7千筆網路討論聲量

麥當勞近日推出極限量「螯龍蝦堡」，標榜使用北大西洋野生捕撈百分百真螯龍蝦，加上熟食冷拌檸檬蛋黃醬，極選限店、極限量供應，造成大批網友搶購風潮。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近二週「麥當勞螯龍蝦堡」聲量趨勢，可以發現在短短8天就創造逾27,692筆聲量，其中8月30日麥當勞推出「螯龍蝦胸針」抽獎活動，引發粉絲熱烈參與，要價385元的螯龍蝦堡也讓許多網紅、部落客開箱分享，網路聲量累積5,622筆。

另外，看近二週「麥當勞螯龍蝦堡」熱門關鍵字，也可以發現真螯、檸檬、蛋黃醬、單點385、限量、嚐鮮、館長、開箱、盤子、分享、好吃、不錯、新品、香芋派等，麥當勞螯龍蝦堡主打百分百真螯龍蝦，加入熟食冷拌檸檬蛋黃醬，儘管單點就要價385元，限店限量噱頭仍引發眾多饕客搶著嚐鮮，就連館長（陳之漢）也跟風開箱。

雖然有部分網友認為螯龍蝦堡價格太高被當盤子，仍有實際品嚐過的消費者給予螯龍蝦堡好吃、不錯等評價，香芋派同時回歸也造成不小討論度。

消費者吃完螯龍蝦堡全身紅腫過敏！麥當勞回應了

不過，前（3）日晚間有一名男網友在臉書《報廢公社二館》社團發文，原PO指出自己平時吃甲殼類不會過敏，也很愛吃蝦子和螃蟹，當天只吃麥當勞的螯龍蝦堡，沒想到吃完後睡個午覺，醒來全身卻嚴重過敏，不僅整個人變成「紅色菠蘿麵包超人」，氣管腫起來狂咳嗽，就連呼吸也要很用力才吸得到空氣，原PO最後也分享「建議吃不新鮮的海鮮容易過敏的人還是不要輕易嘗試」。

網友見到照片也驚呼「我聽過有人對不新鮮的蝦過敏，沒看過這麼嚴重的」、「看得我好癢」、「有皮膚過敏體質的人，海鮮類的食物本來就不要碰了」、「早日康復，對海鮮過敏真的不建議在外面隨意吃，真的會很不舒服」，有人也推測可能是急性尋麻疹，「急性尋麻疹，快去掛急診，這個來得快去得也快」、「如果短時間沒有消而且影響到呼吸真的要馬上看醫生，畢竟支氣管過敏腫脹嚴重會讓你窒息...」、「尋痲疹真的超級無敵癢，癢到想殺人」。

麥當勞對此則回應，產品於官網皆有標示螯龍蝦堡過敏原包含甲殼類、含麩質穀物，由於網路照片看不出原因，無法就個別狀況回復，希望顧客趕快就醫、早日康復。

「吃螯龍蝦堡」紅腫是對海鮮過敏還是組織胺中毒？皮膚科醫師解釋了

皮膚科醫師邱品齊今（5）日則在臉書上分享，從消費者照片上來看，臨床表現是尋麻疹，邱醫師接著說明，組織胺中毒大多發生在鮪魚、鯖魚、鰹魚、旗魚、鬼頭刀、鯷魚、虱目魚等食用新鮮度不佳之洄游性魚類，「考量到這位朋友吃的是『螯龍蝦』堡，從麥當勞的網頁上並沒有提到含有相關魚肉成分，所以這位朋友對於『鰲龍蝦』過敏的機會是很大的，臨床上也就會建議以後可能還是要少吃帶殼蝦蟹」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月22日至2023年09月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『麥當勞螯龍蝦堡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。