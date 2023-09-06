KAMIQ是SKODA旗下運動休旅車最年輕的成員，在台上市以來，即以流暢迷人的外型、輕巧靈活的行車表現，以及傲視同級的科技配備，屢創銷售佳績，更在今年台灣年度風雲車票選中，奪得「最佳進口CUV」榮銜，這次試駕，對其紮實的動力表現，予人運動能量百分百的印象。

這次試駕車為搭載1.5 TSI直列四缸渦輪增壓引擎的豪華菁英版，擁有150hp/5000-6000rpm最大馬力，與25.5kgm/1500-3500rpm最大扭力輸出，搭配7速雙離合器自手排變速箱，不僅帶給駕駛者直接且綿密的加速感，更能適時藉由手動換檔，增加駕馭樂趣，油耗表現也有17.6km/L的水準，可說是款兼顧馬力、扭力、油耗及稅金優勢的車款。

KAMIQ配備SmartLink+智慧型裝置互連系統套件，只要簡單用一條線，即可將手機與車輛連接，使用Apple CarPlay或是Android Auto在車內聆聽音樂、收發訊息、接聽電話，另在排檔座前方安排有無線充電的空間，方便副駕乘客使用，廠方同時在前後座標配共4個USB-C充電插孔，讓全車乘客都不必搶充電孔。

不僅如此，10.25吋全彩全彩中文數位儀表可提供經典、現代、基本、擴展、運動等5種顯示模式，「虛擬駕駛艙」功能還可讓車主依喜好設定讀取行車訊息的樣式，中控螢幕也提供原聲、語音、搖滾及古典的音效風格，「Air Care抗過敏源及濕度調節系統」搭配雙區恆溫空調系統，更可大幅提升車內乘員的健康舒適性。

儀表控台簡約大方。（陳大任攝）

最讓人驚喜的是，KAMIQ有許多充滿巧思的收納設計，在同級距對手中，顯得特別亮眼，例如駕駛座A柱這側有個透明票夾，方便車主置放票券或是證件，而駕駛座車門內已預留有雨傘收納功能（標配有摺疊傘），下雨時，可輕鬆抽出使用，而且收納孔有排水設計，不用擔心積水的問題；另外電動尾門還增加高度記憶功能，可適應不同的使用情境。

駕駛座門內收納雨傘。（陳大任攝）

KAMIQ的車身尺碼不大，車長僅4241mm、寬1793mm、高1553mm，在擁擠的都會之中，好開好停，但它仍保有最大化的車室空間，這包括了乘坐空間與行李廂空間，透過第二排座椅的前傾摺疊，可提供自400L擴充至1395L，而且行李廂配備雙層地板，在平時可以做收納的分類，若需載運大型或有高度的物品時，只要降低底板即可。

防護網可區隔前後艙。（陳大任攝）

行李廂電動啟閉尾門。（陳大任攝）

行李廂容量最高達1395L。（陳大任攝）

許多具巧思收納設計。（陳大任攝）

在安全面向上，KAMIQ不僅將9氣囊、MKB二次碰撞預煞系統列為標準配備，隸屬於「聰明EYE」駕駛輔助系統亦相當完善，包含擁有跟車速度可達210km/h、反應更為敏捷迅速的全速率ACC主動式定速跟車系統、延伸至70m的車側盲點警示、附行人偵測功能的Front Assist 前方輔助、Lane Assist車道維持及偏移警示系統等。

車尾層次分明的設計，搭配明亮有型的LED尾燈，後保桿下方空力學分流器，讓KAMIQ活力充沛、閃亮有型。（陳大任攝）

此外，Skoda Taiwan更自去年起，將旗艦車系才有的「Travel Assist智慧車陣輔助系統」下放至KAMIQ車系。駕駛者可在方向盤左下方控制桿啟動全速域ACC（0-210km/h並具備stop and go自動跟車功能）、Lane Assist車道維持及偏移警示、Front Assist前方輔助（含AEB行駛中緊急煞車）、Side Assist車側盲點警示系統等，大幅提升行車安全性。