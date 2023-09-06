西班牙女足一路過關斬將，奪下隊史首座世界盃，但自家足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）卻扯後腿，在賽會頒獎台上強吻女球員賀莫索（Jenni Hermoso）的嘴唇，引發巨大爭議。盧比亞雷斯不肯下台負責，不過和他關係密切的西班牙女足教頭比爾達（Jorge Vilda）成為代罪羔羊，帶領球隊奪冠不到1個月後就遭足協解雇。

治軍嚴謹的比爾達於2015年接下西班牙女足教頭一職，不過與旗下球員關係不睦，加上足協後勤人力不足，導致去年陣中包含賀莫索在內的15名隊員揚言退隊，表示除非情況改善，否則拒絕國家隊徵召。最後由盧比亞雷斯居中協調，比爾達才保住烏紗帽。

也因此當盧比亞雷斯深陷性騷風波，比爾達對外始終持保留態度，當盧比亞雷斯宣布不會辭去足協主席一職時，在台下的比爾達被發現拍手鼓掌，受訪時又斥責盧比亞雷斯的行為。盧比亞雷斯目前遭到FIFA（國際足聯）暫停職務90天，由足協委員會成員羅夏（Pedro Rocha）向外宣布開除比爾達的決定。

比爾達接受西班牙當地電台採訪，稱自己遭到解雇是不公平的待遇，「他們的解釋是球隊結構需要改變。我付出了100%的努力，不明白為什麼會有這樣的結果，我還有要參加國家聯賽、奧運的動力。」西班牙女足接下來將由托梅（Montse Tome）執掌兵符，她是隊史首位女教練，自2018年後一直擔任西班牙的助理教練。