一名有性侵前科的鍾姓男子，前年與友人到新竹市某酒店喝酒，趁著陪酒小姐酒醉時，藉口要一起拍合照，將小姐拉到包廂廁所，然後強行脫去衣褲性侵，’事後陪酒小姐向同事哭訴遭到侵害，並由同事陪同下前往警局報案，地院依乘機性交罪判刑4年。

根據判決書，鍾男於民國110年1月22日凌晨，與友人前往新竹某酒店內喝酒，並找來陪酒小姐小美坐檯陪酒，但小美因酒醉意識昏沉、身體無力，鍾男見有機可乘，表示要和小美合照，於是將她帶至廁所內。

兩人進入廁所後，鍾男先以站著方式持手機自拍兩人合照，接著將小美扶到已馬桶上坐著後，強行將小美衣褲脫去後性侵。隨後又扶回包廂內沙發躺著，但小美想到遭到性侵而不斷哭泣，於是鍾男要求少爺將小美帶離，小美回到休息室內大哭，並將遭到侵害的情況告訴同事，並由同事陪同就醫驗傷及報警處理。

但是鍾男辯稱，他和小美拍完照後，是女方主動親他，接著就互相愛撫，女方還蹲著幫他口交，而且是她自己脫下衣褲，甚至還幫他脫褲子，然後就一起進行性行為。

法官認定，鍾男利用女方酒醉不能抗拒之際乘機性交，漠視他人身體及性自主權，戕害被害人身心，造成其精神上難以磨滅陰影，犯後一再辯解及否認犯行，過去也也性侵前科，不思悔改，且未與被害人和解，依乘機性交罪判刑4年。