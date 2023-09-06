美國限制對中國大陸的高端晶片出口，但近日華為仍推出Mate60 Pro手機，立刻引發各界關注。曾任台積電工程師的國民黨台北市議員曾獻瑩6日接受港媒專訪時表示，華為新機5G能力技術突破，不只嚇壞美國，也嚇壞全球，讓美國知道，封鎖及限縮效果已大打折扣。

根據《中評社》今日報導，曾獻瑩說，華為新機搭載7奈米麒麟9000S處理器，目前揣測這顆晶片由中芯國際代工，美國過去對大陸的管制是以14奈米為門檻，已被突破，即使機台被限制，但華為用Duv（深紫外光源）就能做到7奈米，證明大陸不但敢直接應用在手機這樣的終端消費產品上，也代表告訴美國，大陸有更多更尖端的運用，特別是可用在軍事科技、國家安全技術上。

正因為如此，曾獻瑩認為，這是美國最擔心的，連手機這樣的商用產品，都能用14奈米以下、7奈米的製程，更何況尖端技術，比如衛星飛彈、AI人工運算等，美國要封鎖也鎖不住，這是美國最擔心的。