逆轉8旬翁孤獨死，AI保全與警消締造救命奇蹟。

台中市北區一名85歲獨居吳姓老翁，日前晚間疑身體不適，子女在家中裝設的保全系統偵測到異樣，立即報警，員警立即會同消防救護人員、管委會人員並通知其子來開門，入屋後赫然發現老翁躺在床上氣若游絲，經緊急送醫也救回一命。

台灣進入高齡化社會，獨居長者增加，孤獨死憾事層出不窮。台中市警察局第二分局文正派出所9月2日21時18分許，接獲110案件轉報指稱接獲中興保全轉報於北區五權路上一棟大樓內疑有老人身體不適可能需破門，員警立馬趕赴現場，會同消防救護人員、管委會人員於現場按門鈴皆無人應門，最終聯繫到老翁兒子前來開門。

一夥人進到屋內，屋內燈光昏暗，經大家一陣找尋，終於在房間發現吳姓老翁一人躺在床上氣若游絲，其子見狀不知所措，員警先行協助消防救護人員將吳姓老翁送往台中醫院救治，同時也提醒其子，平時若工作繁忙等抽不出時間前來探望，可以藉由每日電話問候，才能避免憾事發生。

第二分局分局長周俊銘呼籲，台灣家庭結構改變，獨居老人衍生的問題愈趨嚴重；而兒女大多外出工作，因此獨居長輩日漸增多，鄰里間如有獨居長者可通知里長或員警提供適當協助，鄰居間也可多加關懷，建立良好的互動關係，如有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求幫忙。