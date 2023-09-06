香港網紅余茵娜（Yanna）原為香港有線電視主播，但日前卻傳出她要跳槽到TVB之前，卻因跳了BLACKPINK成員Jisoo的《Flower》的開花舞遭電視台取消錄用；如今她改行當YouTuber，目前也積極經營社群的她，被發現穿衣風格似乎有些改變越穿越性感。

根據港媒報導，余茵娜畢業前曾在電視台實習，也在香港地利亞修女紀念學校擔任過老師，直到2021年才到香港有線電視擔任主播，而她今年5月離職時，原本計畫要跳槽至TVB，卻因在前東家任職的最後一天跳了BLACKPINK成員Jisoo《Flower》的開花舞，遭TVB取消錄取、收回合約。

然而，余茵娜上個月曾在IG寫下：「我們都學會了調整心態，在人生軌跡的急剎車中用正面的態度去面對一切的聲音。我們也學懂了很多事是無法預計，無法臻於完美，亦無法如願以償。但在眾多的意料之外中我們篤信一切都是最好的安排」，雖未提是否與工作有關，但仍令外界聯想她被取消錄取一事。

如今離開主播台的她，當起了YouTuber，除了記錄前往西藏旅行的過程，上個月還來台觀看「拳上」活動；此外，她也積極經營社群平台，陸續曬出一系列美照，但不同以往當主播時甜美保守的造型，穿衣風格被指布料越來越少，尺度也越來越大。