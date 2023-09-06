蔡英文總統出訪專機台北時間昨晚10點抵達史瓦帝尼，南非最大在野黨「民主聯盟」黨魁史汀惠生（John Steenhuisen）於蔡英文抵達史國首日，在臉書貼出歡迎蔡總統二度訪非的信函，並表示，期待蔡總統未來到訪南非。

「民主聯盟」（Democratic Alliance DA）在南非擁有84席國會席次，是最大在野黨，史汀惠生在臉書貼出他日前致函給蔡英文總統表示歡迎的信函表示，他代表全黨及所有熱愛自由的非洲朋友歡迎蔡總統到訪非洲，貼文並標註「Taiwan Africa Stride」。

信函中指出，南非在8月的金磚峰會接待中國國家主席習近平，很高興得知與南非同屬「南部非洲發展共同體」（SADC）成員的史瓦帝尼王國，即將在9月初接待蔡總統。

他說，台灣在中國日益擴張的威脅與壓迫下致力維護民主、自由、法治和人權的普世價值，令人敬佩。蔡總統到訪非洲是對台灣擴大與非洲在貿易及人文發展等各項合作的明確承諾。「民主聯盟」黨是台灣的堅定盟友，「歡迎蔡總統訪問史國，也期待蔡總統未來到訪南非」。