周二泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.06點或0.23%，至456.9點，為連五跌。

業務面向中國的奢侈品股和營建股分別下跌1.2%和1.0%，拖累大盤最多。此前中國公布八月服務業PMI以近八個月來最慢的速度擴張，市場擔憂需求減弱。

此外歐元區的服務業PMI陷入萎縮，整體PMI加速萎縮的速度，快於初值的預期，顯示歐元區經濟可能步入衰退。

此外，歐洲央行(ECB)的一項調查顯示，消費者對未來幾年歐元區通膨的預期略微上升，此加劇了人們的擔憂，即物價的降溫，可能會止步於歐洲央行設定的2%目標之上。

歐元區債券殖利率攀升至近兩周新高。房地產股跌0.3%，個人和家庭用品股跌0.9%。

零售股跌0.4%。此前摩根大通下調食品零售商的評級，指出食品雜貨價格可能出現通縮。丹麥的零售商Koninklijke Ahold Delhaize跌6.1%，對Stoxx 600指數造成壓力。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣佈再次延長自願性減產措施後，歐洲能源股大漲1.2%。

在個股表現方面，瑞典科技公司Sectra在公布第一季業績之後，大跌12.7%；分析師表示，獲利成長落後於銷售成長。

在高盛將評級下調至「賣出」後，法國農業信貸(Credit Agricole)股價下跌2.0%。

德國商業銀行(Commerzbank)下滑6.1%，因巴克萊將該家德國銀行的評級下調至「減持」。