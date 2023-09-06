以近一周績效表現來看，群益台灣精選高息(00919)上漲3.97%表現最佳（截至9月5日），更是讓投資人息利雙收都賺錢。但從自營商昨天的賣超統計來看，賣超的前5名依次為復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、兆豐永續高息等權(00932)。由於配息前市場交投熱絡，基金經理人拋補操作壓力升高。

市場法人表示，00919群益台灣精選高息ETF即將在9月18日除息，本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元，連續兩次都配出0.54元，換算年化配息率都超過10%，是市場唯一一檔連續二次配息率超過10%的台股高息ETF。00919再配0.54元其實有所本，觀察目前00919的可分配投資收益達2.66，依目前配息水準還可以配到四次，配息續航力可期。00919追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。本次參與除息最後買進日為9月15日，投資人可把握相關投資契機。