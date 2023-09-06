新竹市長高虹安4日前往日本考察，但在登機前，市府卻發布最新人事異動，副市長、前高檢署檢察官蔡麗清將離職。對此，國民黨桃園市議員凌濤透露，蔡麗清對施淑婷接任民政處長有意見，因此自身也有想求去的念頭。

蔡麗清將在11日離職，從被高虹安倚重的法律專才到被冷落至離開市府僅8個多月，關於她離職的理由眾說紛紜，有人解讀是「被請辭」。

凌濤昨（5）日在政論節目《新聞面對面》指出，蔡麗清其實自己也希望離去，因她對於施淑婷接任民政處長有些齟齬，認為此人事案將成向地方妥協，因此自身也有想求去的念頭。

由於高虹安涉立委任內詐領助理費被依貪污罪起訴，凌濤認為，高團隊也在思索若司法判定高有罪，總要有個聽話的副市長，而目前看來，過去8個月蔡麗清的配合度沒有很高，因此才有此人事案。

高虹安4日發布最新人事異動，除了蔡麗清走人外，文化局長由副局長李欣耀代理、城市行銷處長由原民政處長嚴翊琦接任、民政處長由市府發言人施淑婷接任，新人事令9月11日生效。