服新冠藥 泰國6個月大小病患1夜間黑眼變藍

一名6個月大的男嬰因罹患新冠肺炎，經醫生診斷服用了抗病毒藥物（Antiviral drug）治療，沒想到卻出現奇特的反應。一夜間，他的黑眼竟然變藍了。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，這名泰國男嬰接受流感和伊波拉病毒藥物法匹拉韋（Favipiravir）治療。儘管它在美國從未獲得批准，但在新冠疫情大流行期間，卻在亞、歐部分地區拿來治療新冠。

負責治療這名男嬰的曼谷醫生說，法匹拉韋釋出的螢光化學物質聚積在小病患角膜中。就在男嬰服用藥物後18小時，他的雙眼變成藍色，但停藥5天後，又恢復正常。而在泰國，法匹拉韋是用來治療感染新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）兒童的主要抗病毒藥物。

而這種治療藥最常見的副作用，除了體內尿酸升高外，還有腹瀉和白細胞數目降低，而這約佔不良事件（adverse events）的 20%。

A baby boy’s eyes temporarily changed from dark brown to bright blue after receiving a common COVID-19 treatment.



The 6-month-old from Thailand was diagnosed with COVID-19 after suffering from a fever and a cough for a day, as detailed in a case published in the medical journal… pic.twitter.com/s0Ceu9a5sD — Luther ‘Ćyrus’ (@Censored4sure) September 6, 2023

法匹拉韋已在日、俄、烏克蘭、烏茲別克、摩爾多瓦和哈薩克斯坦獲准使用，而義大利2020年也批准緊急使用。雖然美國2020年4月進行小規模測試，但美國食品藥物管理局（FDA）尚未批准使用。