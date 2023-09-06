受到低氣壓風暴丹尼爾（Storm Daniel）影響，希臘部分地區降下豪雨，淹沒房舍道路之外，還把汽車沖進大海。

隨著氣候變遷加劇，全球各地都面臨極端天災威脅。希臘上個月底才經歷歐盟有紀錄以來「規模最大野火」，至少20人不幸喪生，緊接著低氣壓風暴「丹尼爾」（Storm Daniel）來襲，挾帶致災性暴雨，導致部分地區遭到洪水淹沒，已經造成1人死亡、5人失蹤。鄰近的土耳其、保加利亞也傳出災情，至少6人喪命。

綜合外媒報導，受到低氣壓風暴「丹尼爾」影響，本週一（4日）開始，希臘中部和西部地區降下罕見大雨，位於地中海沿岸的大城佛羅斯（Volos）河水暴漲、淹過堤岸，許多汽車來不及往高處移動，硬生生被洪水沖進大海，有5人因此失蹤，另外還有1人遭倒塌的牆壁壓死。

受到低氣壓風暴影響，希臘中、西部地區遭遇特大暴雨，城鎮道路慘淹成「漂漂河」。

希臘國家氣象局（Hellenic National Meteorological Service）表示，豪雨為部分地區帶來史無前例的降雨，短短2天內，累積雨量已達到75.4公分，創下2006年以來的最高紀錄。平均而言，雅典地區年降雨量僅為40公分。

希臘政府已針對災區發布最危等級的紅色警報，呼籲民眾盡可能待在室內。根據天氣預報，這波低氣壓風暴將橫掃希臘西部，預計大雨會一路下到週四（7日）。針對近期一連串天災，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）把原因歸咎於氣候變遷，坦言政府管理「仍有待加強」，並警告民眾，未來夏天恐怕將面臨「更加艱難」的處境。

文章來源：Seven dead as severe storms trigger flooding in Greece, Turkey and Bulgaria
文章來源：Red warnings issued due to 'particularly intense' weather situation as Storm Daniel slams Greece

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