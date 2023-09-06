台積電赴美國設立新晶圓廠，遇到不少困難與挑戰，尤其美國工人與台積電文化發生衝突，不時鬧上媒體版面，此事也引起網友們熱烈討論，有人好奇美國工人怎麼敢跟台積電對幹，「為什麼日本可以，美國就不行」，話題引起熱烈討論。

該名網友在PPT論壇上提到，在台灣都是你不做，那就給別人做，美國工人怎麼一直砲轟出錢的，還受到美國媒體支持，原Po甚至怒嗆，「現在就是要欺負外國企業就對了嗎？」並提出疑問，「為什麼日本工人可以蓋的那麼順利，你美國工人就不行，美國工人怎麼敢跟台積電對幹？」

網友紛紛留言表示，亞洲人奴性太重，尤其西方的工會文化影響相當大，「奴性不夠」、「工會文化才是正常的，台灣的奴性文化，當然不能比，所以他們工時正常，台灣世界前五」、「工會吧，台灣的工會只是資方的打手，台灣人做不到」、「在台灣奴習慣了，真以為企業最大？」

台積電與美國工人之間的文化衝突，短時間內恐能消除，中廣報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，美國政府與亞利桑那州地方政府有必要協助台積電解決疑難雜症，最主要原因在於，台積電美國廠是晶片法案的重要指標，如果台積電能夠順利，對於美國吸引外資有加分作用。