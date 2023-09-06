大陸知名廣播主持人李林，日前因病去世，享年42歲。據悉，他生前感冒尚未痊癒，於晚間鍛鍊身體時，突然心肌梗塞發作驟逝。重症醫學專科醫師黃軒先前提到，很多人會認為急性心肌梗塞多發生在年長者，其實看似健康的年輕人，也有5大非典型高危險族群，包括暴飲暴食者、缺乏運動者、喝酒吃飯後泡澡或酒醉者、情緒起伏大者、感冒未癒者，都要特別小心。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，典型心血管疾病的高危險族群，包括年長者、三高者、愛抽菸、愛喝酒、肥胖者，然而他指出，那些看起來好好的、身體看似很健康的年輕人，也有5大非典型高危險族群，並一一進行介紹。

1、暴飲暴食者：黃軒解釋，對於本來就有心血管慢性疾病的患者來說，都應該避免暴飲暴食、大魚大肉。一旦吃太多、太撐，又吃更多油的食物，血流會大量增加到消化系統，心臟負荷量忽遽增、忽大忽小的用力收縮，容易使心臟感到不適，當心血管液循環不流暢，就容易誘發急性心肌梗塞發作。

2、缺乏運動者：黃軒提到，一般而言，成人只要每周運動累積達150分鐘、兒童每日運動累積60分鐘，就能有足夠的運動量。上班族若低於這些每周運動時間，其實已經是「隱藏式」的高危險族群。

3、酒或飯後泡澡、酒醉者：黃軒說明，因為剛進食完，大量血液聚集在腸胃部位，身體其它器官相對缺少循環，若此時去泡澡，洗澡水溫度相對較高，除了腸胃血流量增加，全身血管擴張，心血管系統的循環負荷量更有巨大壓力，容易導致猝死。

4、情緒起伏大者：黃軒表示，情緒起伏大主要會嚴重影響睡眠，而研究結果顯示，這些睡眠不足者，易引發心血管猝死相關疾病。

5、感冒未癒者：黃軒示警，即便是普通感冒也可能引發猝死，甚至病毒恐侵犯心肌，引發心肌炎，或誘發嚴重的心律不整或心臟衰竭。若感冒當下或在1至3周後，出現心悸、胸悶胸痛、手腳浮腫或暈厥的情況，務必盡速就醫。

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