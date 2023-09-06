「國寶級藝人」鄭平君七月時因煞車不慎自摔送醫，出事瞬間有將近10分鐘失明，身體右半部還有多處擦挫傷，傷勢照曝光讓人怵目驚心，如今最新近況曝光，他表示已經恢復的差不多，目前已無大礙。

鄭平君先前騎車自摔送醫，出事瞬間有近10分鐘失明，到醫院才逐漸恢復，不過皮肉傷則是免不了，他在事後曬出照片，只見身體右半邊多處擦挫傷，手腳都進行包紮綁滿紗布，此外，就連呼吸、講話都相當不舒服，可見傷勢相當嚴重，如今想到出事瞬間仍心有餘悸，更不忘自我警惕：「以後開車騎機車都要乖乖市區內保持50公里就好」。

根據《自由電子報》報導，鄭平君休養1個多月後，目前傷勢復原，也已經沒有大礙，對於這次意外沒有造成骨折等嚴重傷害，他自豪表示在於骨頭密度高，過去拍攝武打戲即便摔無數次，也都安然無恙。

鄭平君出道40多年，演出過《飛龍在天》、《長男的媳婦》、《艋舺燿輝》等膾炙人口的本土劇，更曾憑短片《阿公》獲得洛杉磯當地短片競賽最佳男主角，運動細胞過人的他，還曾進入「飛駝籃球隊」朝國手之路邁進，不過卻在因緣際會下，進入演藝圈開啟演員之路。