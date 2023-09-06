一名50歲男子某天發現自己對前一天會議事項一片空白，相當驚訝，就醫檢查發現，竟然已有認知功能障礙。醫師表示，男子這麼年輕就出現認知障礙，其實是大腦持續發炎，原因是男子已有高血壓、高膽固醇、運動少外，竟還持續抽菸30年，導致大腦嚴重退化，男子也自知這是不良生活習慣，卻仍不願改變。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，上述男子在一次開會時發現對前一天的會議事項毫無印象，非常害怕，就醫檢查被告知已經有認知功能障礙，讓他一時無法接受，因為其母親正是阿茲海默症患者。

劉博仁詢問後得知，男子有高血壓、高血脂症，卻未規律服藥，加上應酬多、運動少、睡眠品質差，都導致男子大腦持續發炎，最後造成認知功能障礙。此外，男子還有抽菸習慣，菸齡高達30年，更是極度傷害大腦。

劉博仁表示，抽血檢測得知，男子的阿茲海默風險評估指數偏高，因此出現認知功能障礙，若再放任，將惡化為失智症患者。他並表示，2016年英國腦神經影像專家維瑞爾・卡索拉羅（Valeria Calsolaro）在《阿茲海默失智期刊》發表了阿茲海默症患者腦神經發炎的證據，認為以病理解剖以及神經影像科技的發現，類澱粉沈積尚不足以解釋阿茲海默症的腦部破壞，神經發炎才是主要的原因。

劉博仁提醒，民眾務必要養成抗發炎的生活飲食習慣，才能減少大腦因為發炎導致的退化、甚至失智症。打造抗發炎體質的生活方式，包括勿吸菸、節制飲酒、適度運動、不熬夜、舒緩壓力、少吃精緻糖及煙燻燒烤食物、多吃蔬果。

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