●向來立場偏向鷹派的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周二表示，最新一輪的經濟數據讓聯準會有空間去思考是否需要再次升息，他並表示就目前而言，他不認為聯準會需要很快地再度調整利率。市場認為沃勒暗示9月維持利率不變已成定局。

●克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，聯準會可能需要進一步升息，但未透露與9月會議決定的相關線索。梅斯特表示，就目前的情況看來，我們可能需要把利率再提高一點。但她也強調政策決定將取決於數據，「我們在開會之前還會收到大量的數據和訊息，我們不想過度緊縮給經濟造成不必要的痛苦，但我們也不想做得不夠，基於就業市場和潛在需求仍然強韌，如果政策收得不夠緊，會讓我們付出更大的代價」。

●沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布其自願每日額外減產100萬桶及30萬桶的行動延至今年底，但也不排除突然中止這項計畫的可能性。市場原先預期這兩大產油國會逐月宣布維持減產，但結果卻是直接將這項措施延長3個月，使油市多頭為之大振。

●沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布自願減產行動延長至年底，周二紐約期油收漲1.14美元或1.33%，報每桶86.69美元，盤中最高站上88.03美元，創下去年11月以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.04美元或1.17%，報每桶90.04美元，為去年11月以來首度重返90美元大關，盤中一度觸及91.14美元，創下去年8月以來新高。高盛將未來12個月美國經濟陷入衰退的機率從20%下修至15%，亦為油價帶來提振。瑞銀預估布蘭特期油今年底上看95美元。

●油價走高不利於抑制通膨，周二美國10年期指標公債殖利率上漲9個基點，報4.26%，盤中一度升至4.268%，創下8月25日以來新高。

●中國發布的經濟數據使全球成長前景蒙上陰霾，並促使投資人轉向避險美元，周二美元指數一度急升0.64%，觸及104.91，創下近6個月以來新高。澳洲央行連續第三個月維持基準利率不變，使其緊縮周期已經結束的預期升高，澳元跌逾1%，創下10個月新低。美元升至147.8日圓，創下10個月新高。

●美元和美國債息同步上揚，周二紐約12月期金收跌0.74%，報每盎司1952.6美元。